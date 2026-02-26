International Aktie

WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50

This International Value ETF Is Up 50% in a Year, but One Fund Slashed Its Stake by $36 Million

On February 17, 2026, Obsidian CIO disclosed in an SEC filing that it sold 466,417 shares of the JPMorgan International Value ETF (NASDAQ:JIVE) in the fourth quarter, an estimated $36.26 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Obsidian CIO sold 466,417 shares of the JPMorgan International Value ETF (NASDAQ:JIVE) in the fourth quarter. The estimated value of the trade was $36.26 million, calculated using the quarter’s average closing price. The fund ended the quarter with 33,239 shares, worth $2.67 million; its JIVE position’s value dropped by $35.01 million over the period.The JPMorgan International Value ETF provides investors with diversified exposure to international equities, targeting both developed and emerging markets through a value-oriented investment approach. The fund invests in equity securities of foreign companies across both developed and emerging markets. Its broad geographic reach offers investors access to a wide array of international opportunities.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

International Public Partnerships Ltd 1,34 1,52% International Public Partnerships Ltd

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

