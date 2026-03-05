nCino Aktie

This Investor Built a $34 Million Stake in nCino Despite Shares Sinking 50% in One Year

On February 17, 2026, Ophir Asset Management Pty Ltd disclosed a new position in nCino (NASDAQ:NCNO), acquiring 1,325,484 shares in a trade estimated at $33.99 million based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Ophir Asset Management reported a new stake in nCino. The fund acquired 1,325,484 shares during the quarter. The position’s quarter-end value was $33.99 million, reflecting the new position purchase.nCino, Inc. is a leading provider of cloud-based banking software, enabling financial institutions to streamline operations, enhance regulatory compliance, and accelerate digital transformation. The company leverages advanced analytics and machine learning to deliver operational efficiencies and actionable insights for its clients. With a strong focus on the financial services sector, nCino's scalable SaaS platform positions it as a strategic technology partner to banks and credit unions seeking modernization and competitive differentiation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
