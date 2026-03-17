Nuvalen a Aktie

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WKN DE: A3CWDU / ISIN: US6707031075

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17.03.2026 01:00:55

This Investor Sold $104 Million of Nuvalent Stock Amid Cancer Drug Developer's Nearly 30% Rally

On February 17, 2026, Vestal Point Capital disclosed in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold 1,054,000 shares of Nuvalent (NASDAQ:NUVL), an estimated $103.93 million transaction based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Vestal Point Capital sold 1,054,000 shares of Nuvalent (NASDAQ:NUVL), an estimated $103.93 million transaction based on the quarter’s average closing price. The fund’s quarter-end position in Nuvalent fell by $90.50 million, a figure that includes both share sales and share price changes over the period.Nuvalent is a clinical-stage biotechnology company specializing in the development of next-generation precision therapies for cancer. Leveraging a focused pipeline and expertise in small-molecule design, the company aims to address critical gaps in current oncology treatment, particularly resistance mutations and central nervous system involvement. Nuvalent's strategy centers on advancing differentiated candidates through early clinical milestones.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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