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17.03.2026 01:37:09
This Investor Sold $12 Million of a Momentum Bet, Signaling Cooling Appetite for High-Flying Stocks
On February 17, 2026, NewSquare Capital reported selling 101,997 shares of the Invesco DWA Momentum ETF (NASDAQ:PDP), with an estimated transaction value of $12,015,964 based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, NewSquare Capital LLC reduced its position in the Invesco DWA Momentum ETF (NASDAQ:PDP) by 101,997 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $12,015,964, calculated using the average closing price for the quarter. The fund’s stake ended the period at 205,401 shares, with a market value of $23,909,560.The Invesco DWA Momentum ETF provides investors with systematic exposure to U.S. equities demonstrating high relative strength, leveraging a quantitative methodology to capture market momentum. The fund’s disciplined rules-based approach and broad portfolio composition aim to enhance returns while maintaining diversification. As a large, liquid ETF, PDP offers institutional investors an efficient vehicle for implementing momentum strategies within core or tactical allocations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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