NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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11.05.2026 11:13:00
This investor who backed Nvidia in 2016 and a memory-chip maker in 2024 now has a third conviction call
Josh Wolfe, a venture-capital investor who uses the ideas from his portfolio companies to invest in the stock market, says he has identified a third strong conviction call that will lift hardware stocks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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