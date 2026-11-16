NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
16.11.2026 22:56:02
This Is a Huge Week for the Stock Market: Nvidia Earnings, Fed Minutes, and Anthropic’s IPO
Elon Musk wants Jensen Huang back in charge of Nvidia (NASDAQ:NVDA). On Friday, a day after Huang resigned as CEO, Musk posted on X that a petition to reinstate him was underway and that he was signing it.
Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ:SPCX) is building its AI data centers exclusively on Nvidia chips, and Nvidia holds a roughly $17 billion stake in SpaceX, so Musk has real skin in the game here.
Huang was pushed out on Nov. 12 after Nvidia's board opened an investigation into reports that he was targeted by a foreign intelligence effort as part of one of now three alleged extramarital affairs. The board named Nvidia CFO Colette Kress as interim CEO as it begins a critical search for a permanent chief executive to replace Huang.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:34
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
|
22:34
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
22:34
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20:04
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
20:04
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
20:04
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
19:34
|Medien: Nvidia hat keine Pläne für Rückkehr Huangs als Chef (dpa-AFX)
|
18:01
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|141,92
|-4,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Wall Street schließt in Rot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.