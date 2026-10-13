This Is How Much Costco Stock Has Gained Over the Past Year (It Might Surprise You)

Costco Wholesale (NASDAQ: COST) is one of the largest retailers in the world, and its membership model, combined with rock-bottom pricing, generates consistent growth. However, despite its impressive metrics, Costco stock is up less than 2% over the past year, sorely underperforming the S&P 500.

Here's what's going on, and whether or not it's a good idea to buy Costco stock right now.

Costco isn't the only membership warehouse retailer, but it's the biggest, and it sets the pace for the industry. It has an all-weather model that works well in good times and in challenging times, like the current inflationary environment.

Continue reading