Colas Aktie
WKN: 853381 / ISIN: FR0000121634
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20.05.2026 12:15:00
This Is How Much Inflation Has Increased Over the Last 10 Years -- and How Social Security COLAs Compare
Many retirees have been feeling the pinch of rising costs amid soaring inflation, with the inflation rate recently reaching a three-year high.Annual cost-of-living adjustments (COLAs) are supposed to help Social Security benefits maintain their buying power, but with inflation staying stubbornly high, it's becoming harder for the COLAs to keep up. Over time, this could spell trouble for retirees.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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