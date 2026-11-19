AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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19.11.2026 21:36:02
This Is Incredible News for AMD Stock Investors (Hint: It’s Bad News for Intel)
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) has been crushing Intel (NASDAQ:INTC) in the central processing unit (CPU) market, which explains why the former has been enjoying significantly stronger growth in recent quarters.
In fact, AMD is all set to become a bigger company than Intel in terms of revenue in the current quarter, and a closer look at the developments in the CPU market will tell us just why that's the case. Mercury Research, which provides data on the CPU market, recently released its third-quarter findings, which point to further gains for AMD in a lucrative space.
Let's take a closer look.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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19.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
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19.11.26
|AMD shares fall after short seller report on China links (Financial Times)
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19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.26
|Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|418,15
|-6,56%
|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|0,00
|0,00%
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