Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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21.07.2026 22:01:00
This Is My Favorite Artificial Intelligence Stock to Buy Right Now (Hint: Not Nvidia, Broadcom, or Alphabet)
Many top artificial intelligence (AI) stocks have underwhelmed recently. Palantir Technologies stock, for example, is down 25% so far this year, while semiconductor king Nvidia is slightly underperforming the S&P 500.Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) stock, though, is outperforming the market, up 32% year to date. Here's why it's my favorite AI stock to buy right now, and why the market agrees.Companies like Nvidia and Broadcom design semiconductors, but they don't physically produce them. They partner with Taiwan Semiconductor (TSMC), the largest chip foundry in the world. TSMC works with nearly all the world's top tech companies, including Apple, Alphabet, and Advanced Micro Devices.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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