The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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23.10.2026 13:40:00
This Is the 1 ETF I'd Buy and Hold No Matter What the Market Does
When building an investment portfolio, there are certain stocks and exchange-traded funds (ETFs) that serve strategic purposes. You want a range of investments that provide alpha in strong markets, downside protection in weak markets, and stocks across different styles, sectors, and geographies to balance the portfolio.
That's why diversification is so important. How you choose to diversify your portfolio with specific stocks and ETFs is up to you.
But then there are core holdings -- ETFs to set and forget and hold in your portfolio no matter what the market is doing. For me, the one ETF I'd start with as a core holding is the Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ).
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