People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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09.08.2026 11:09:00
This Is the 1 ETF Warren Buffett Recommends Most People Buy -- and History Says He's Always Been Right
You know him as one of the world's best stock-pickers. That's not how he recommends most people build wealth, however. Rather than taking on the risk of managing a portfolio of individual stocks, Warren Buffett believes most investors are better served by buying and holding a simple index fund; his suggestion is the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), which is designed to mirror the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).And he's 100% right.Buffett's made the suggestion more than once. He couldn't have been any clearer about his feelings, however, than he was at Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) 2021 shareholder meeting, when he plainly said "for most people, I think that the best thing to do is buy an S&P 500 index fund," (although it was in 2013's letter to Berkshire shareholders that he specifically recommended Vanguard's S&P 500 fund).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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