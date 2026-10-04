The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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04.10.2026 15:22:00
This Is the 1 Reason I'm Still Buying VTI Even With the Market Near All-Time Highs
What goes up must come down, right? After the stock market has been on a long stretch of big growth, surely it's bound to go through a downturn. Nothing lasts forever. Prices revert to the mean.
Many investors are worried that the long bull market is coming to an end. Interest rates are rising. The Shiller CAPE (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings) ratio is looking historically ominous. The S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) has recently set more all-time highs and has been staying close to those high levels.
For most of the past year, the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) has been hovering within 4% of its most recent all-time high.
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