The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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30.05.2026 18:45:00
This Is the Artificial Intelligence (AI) Stock I'd Buy if the Market Crashed Tomorrow
Market downturns can be hard on the nerves, but they are terrific opportunities to buy shares of good stocks at a cheap price.It played out in the first quarter, as many of the large tech stocks tanked in the early part of the year and their valuations sank to recent lows. Investors sold when valuations got too high late last year and early this year, then bought back in in March when valuations plummeted.Since then, large tech stocks have been on a tear. The Nasdaq Composite has jumped 24.7% since April 1 and continues to hit new all-time highs. The S&P 500 has soared 15.9% since then to also hit new highs. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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