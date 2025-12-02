Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
|
02.12.2025 11:00:00
This Is the Average 401(k) Balance for Retirees Age 55 and Older
Contributing to a 401(k) is one of the most effective ways to save for retirement, but it can be tough to know how much to save.Everyone's retirement goals will differ, and there's no single target everyone should aim for -- but that doesn't mean you can't see how you compare to others your age. Here's what the average 401(k) balance looks like for those age 55 and older.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AG&E Holdings Incmehr Nachrichten
Analysen zu AG&E Holdings Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!