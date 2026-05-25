This Is the Average Social Security Benefit for Age 70 in 2026
As of April 2026, over 54.3 million Americans were receiving Social Security retirement benefits, with many relying heavily or entirely on it for their retirement income. The average benefit varies widely because much of it relies on career earnings, but having a gist of the average benefit can help put into perspective the role Social Security plays or could potentially play in your retirement finances.As of the end of last year, the average monthly benefit for a 70-year-old was $2,274.68. Due to discrepancies in wages and lifetime earnings, the average for men is higher than the average for women. Men averaged a benefit of $2,529.62, while women averaged $2,024.08.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
