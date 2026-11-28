For tens of millions of Americans, Social Security plays a critical role in supporting them in retirement. According to the Social Security Administration (SSA), nearly 71.8 million people receive benefits, and about 87% of Americans 65 and older collect them.

Furthermore, roughly 40% of beneficiaries age 65 and older get more than half their income from Social Security, and about 1 in 7 get more than 90%. An AARP survey this year found Social Security is the main source of income for half of recipients age 50 and older.

That's why one number the SSA announces each October is so critical. It determines how much monthly Social Security checks will rise each year. This is the biggest change to Social Security for 2027.

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