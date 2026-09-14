SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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14.09.2026 17:31:29
This Is the Biggest Problem With SoundHound AI Stock
SoundHound AI (NASDAQ:SOUN) has been experiencing strong growth this year, as it looks to be a big player in the voice artificial intelligence (AI) market. It has broadened and diversified its business over the years, with revenue now coming from many different sectors of the economy.
However, despite the strong growth, the tech stock continues to struggle. This year, even as it's posted record numbers, it has fallen by around 35%. But the sell-off isn't all that much of a mystery for investors who have taken a closer look at the company's financials results; SoundHound may be leaning on acquisitions too heavily.
Image source: Getty Images.
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