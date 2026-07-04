Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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04.07.2026 11:27:00
This Is the Biggest Social Security Mistake Retirees Make After Age 62
Turning 62 is a huge milestone for most American workers, because you become eligible for Social Security retirement benefits for the first time.Unfortunately, many seniors make a serious mistake at this age. It's an error you don't want to make, as it could have a detrimental impact on your financial security throughout your retirement years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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