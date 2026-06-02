Exact Aktie
WKN: 922812 / ISIN: NL0000350361
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02.06.2026 10:42:00
This Is the Exact Average Social Security Benefit Retirees Receive at Every Age
Around 67% of seniors rely on Social Security for more than half of their retirement income, according to the Center for Retirement Research. Since many seniors need Social Security to cover the bills, it's important to have a realistic idea of what benefits you can expect to collect as a retiree.Let's take a look at the average Social Security benefit at every age, so you can see how much income retirees are getting in their later years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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