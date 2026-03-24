CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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24.03.2026 19:10:00
This Is the Most Important Thing Investors Can Do During a Volatile Market
Investors enjoy seeing their stock charts trend upward over time, but volatile markets that feature plenty of red days can rattle many of these same people. It's during corrections that an investor's resolve is tested.Unfortunately, it is common for investors to panic and sell their assets without considering why. Falling stock prices often cause many investors to ignore fundamentals and focus on the current sentiment instead of long-term catalysts. However, if you maintain a long-term perspective, you give yourself a better shot at riding volatility without making costly mistakes and emerging with a higher net worth when the stock market rebounds.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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