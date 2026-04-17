Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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17.04.2026 23:30:00
This Is the Most Obvious AI Stock to Own for the Next Five Years. And No, It's Not Palantir.
When investors think about artificial intelligence (AI), they often gravitate toward the most visible names -- companies building cutting-edge models, selling artificial intelligence software, or riding the latest wave of hype. That's why many immediately point to Palantir Technologies.But if you step back and think about how value actually gets created in major technology shifts, a different answer emerges. The most obvious AI stock to own over the next five years may not be the most exciting one.It may be a boring company like Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG). Not because it dominates headlines, but because it sits at the center of where AI is already in large-scale deployment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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