Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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04.08.2026 02:15:00
This Is the Only Reason I'd Need to Buy Realty Income in August Without Hesitation
I've owned Realty Income (NYSE: O) for a number of years now, happily collecting its reliable monthly dividends. With a yield of 5%, this is an attractive proposition compared to the tiny 1% yield on offer from the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC). The only problem with Realty Income is that it's a bit of a tortoise. A fact that management is aware of and trying to change. Here's what I'd love to see when the company reports second-quarter earnings. Realty Income will never be a growth stock. That's a simple fact that any shareholder has to accept. The real estate investment trust (REIT) structure is designed to pass income on to shareholders, and Realty Income is focused on doing that reliably. That isn't going to change anytime soon. Still, the REIT has other headwinds on the growth front.Image source: Getty Iamges.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Realty Income Corp.
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03.08.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Realty von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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27.07.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Realty von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.07.26
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20.07.26
|S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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13.07.26
|S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Realty-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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06.07.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Realty von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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29.06.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Realty von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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22.06.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Realty Income Corp.
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|Realty Income Corp.
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