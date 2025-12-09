Rigetti Computing Aktie
This Is the Quantum Computing Stock Billionaires Want to Own for 2026 (Even Warren Buffett) -- and It's Not IonQ, Rigetti Computing, or D-Wave Quantum
Although artificial intelligence (AI) has been Wall Street's hottest multiyear trend, it took a backseat to an even more-hyped technology in 2025: quantum computing.Quantum computing pure-play stocks IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), D-Wave Quantum (NYSE: QBTS), and Quantum Computing Inc. (NASDAQ: QUBT) have respectively surged by as much as 810% over the trailing year, as of the closing bell on Dec. 5.With an addressable opportunity of up to $850 billion for quantum computing by 2040, according to an estimate from Boston Consulting Group, it's not hard to understand why this technology has investors so excited. But it's not just everyday investors angling for their piece of the quantum computing pie.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
