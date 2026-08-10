Zip Aktie
WKN DE: A3DK35 / ISIN: AU0000218307
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10.08.2026 12:01:00
This is the ZIP Code with the hottest housing market in the country right now
This housing market is not for the weak, observes one buyer in America’s hottest ZIP Code.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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