Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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20.04.2026 14:15:00
This Is Warren Buffett's Favorite Index Fund, and It Could Turn $200 per Month Into $1 Million
There are few investors whose words carry as much weight as Warren Buffett. The stock market legend is famous for offering advice throughout his decades-long career, helping everyday investors build lifelong wealth.While Buffett may be known for his stock-picking ability, his advice for others is surprisingly simple. There's one index fund he heavily recommends, and it could help you build a portfolio worth $1 million or more while barely lifting a finger.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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