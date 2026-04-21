Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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21.04.2026 21:37:00
This is what critics of Apple and Tim Cook get dead wrong
Apple’s true innovation is betting on hardware as the clearest path to profit from the AI revolution.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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