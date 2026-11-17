NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.11.2026 08:45:02
This Is What It Would Take for Me to Buy Nvidia Stock
What happened to Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock this week is an excellent example of a black swan event. Nvidia had been flying high for years as the face of artificial intelligence (AI), and the market didn't see anything like this coming.
Nvidia is in flux right now, with an interim CEO and many uncomfortable facts about the company coming to light. Given the uncertainty, I would hold off on buying Nvidia stock right now. Here's what I'd need to see to put it back on my buy list.
Jensen Huang co-founded Nvidia in 1993 to make graphics technology for multimedia, and the company invented the graphics processing unit (GPU) for computers and video game consoles in 1999.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|141,06
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