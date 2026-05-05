LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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05.05.2026 14:47:00
This Is Why You Don't Buy the Cheapest Cruise Line Stock
Shares of Norwegian Cruise Line (NYSE: NCLH) sank 9% on Monday, after the company posted disappointing financial results. Investors who flocked to the country's third largest cruise line, on the premise that it was the cheapest of the publicly traded players, are being reminded that sometimes you get what you pay for.Norwegian Cruise Line -- or NCL, for short -- posted mixed financial results through the first three months of this year. Revenue rose 10% to $2.33 billion. That was just shy of the 11% year-over-year increase that analysts were forecasting and rival Royal Caribbean (NYSE: RCL) achieved for the quarter. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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