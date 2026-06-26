This Is Why Your Smartwatch Is Giving You Anxiety, and What You Can Do About It

CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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27.06.2026 01:07:00
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I struggle to wear a smartwatch because of the anxiety it causes. To find out why and what can be done about it, I reached out to doctors and other experts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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