Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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02.05.2026 14:00:00
This Japanese toilet maker seeking ‘the perfect flush’ is moonlighting as a hot AI play
Toto is “aiming to achieve a toilet that never needs cleaning.” It’s also supplying electrostatic chucks — a semiconductor-manufacturing component critical to the memory-chip boom.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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