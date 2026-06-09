Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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09.06.2026 11:20:00
This latest rally may be a dead-cat bounce, warns normally bullish boutique
Technical analysis points to a summer slide, says Fundtrat’s NewtonWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Bullish
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13.05.26
|Ausblick: Bullish mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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30.04.26
|Erste Schätzungen: Bullish verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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16.12.25
|Bullish investors pile into stocks as cash levels sink to record low (Financial Times)
Analysen zu Bullish
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