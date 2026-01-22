:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
22.01.2026 23:30:00
This Lesser-Known Stock Might Be a Better Buy Than Its Famous Rival
Coffee shop chain Starbucks (NASDAQ: SBUX) has changed the corner grocery coffee cup into an upscale, expensive experience. Today, there's a Starbucks on nearly every corner in some major U.S. cities. The company operates 40,990 stores globally, including more than 18,000 in the U.S. alone.While the company is going through a major reinvention plan and could still offer value to investors, there's another coffee shop chain that might be a better buy. If you haven't heard of or experienced Dutch Bros (NYSE: BROS), here's what you need to know.Image source: Dutch Bros.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!