Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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12.07.2026 21:15:00
This Looks Like the Perfect Stock for Warren Buffett and Greg Abel to Buy Right Now
Greg Abel took over the CEO job at Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) from Warren Buffett at the start of 2026. He's already proven to be a more proactive manager when it comes to the stocks Berkshire Hathaway owns and businesses it buys. One interesting move was his behind-the-scenes push to stop Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) from splitting up its business. Despite the troubles Kraft Heinz has faced, Abel should still consider buying into McCormick (NYSE: MKC) and its planned acquisition.The Kraft Heinz merger was backed by Buffett, and it didn't work out well. But there was a problem with the deal from day one. Both Kraft and Heinz were bloated companies struggling to get back on track. The entire purpose of the merger was to simply cut costs, which is fine to a point. However, the consumer staples space is driven by innovation and advertising. Kraft Heinz focused so much on cost-cutting that it stopped being an innovative company. And advertising wasn't spared in the cost-cutting effort, either.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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