Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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15.04.2026 14:45:00
This Magnificent Energy Stock Is Down 20%. Buy It Before It Sets a New All-Time High.
After a strong run in 2025, shares of Constellation Energy (NASDAQ: CEG) appear, at first glance, to be running low on fuel in 2026, as they are down more than 20% since the start of the year.The company owns the largest nuclear power fleet in the U.S., putting it in a prime position to benefit from growing power needs from data centers. It has 55 gigawatts of power capacity from its nuclear, natural gas, geothermal, hydroelectric, wind, and solar facilities, enough energy to power 27 million homes.There are two explanations for Constellation's share-price decline this year. The first is somewhat minor: underwhelming guidance for 2026. The company said it expects 2026 adjusted earnings per share (EPS) of between $11 and $12, with the midpoint up 55% over 2025, narrowly below analysts' $11.60 a share forecast.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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