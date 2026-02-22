Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
22.02.2026 14:25:00
This "Magnificent Seven" Stock Is Down 22%. Buy It Before It Sets a New All-Time High.
It's been a rough period for Amazon (NASDAQ: AMZN) investors.Amazon stock rose a mere 5.2% in 2025, which was less than all of its "Magnificent Seven" peers.Year-to-date in 2026, Amazon is trading down 10%, making it the second-worst-performing Magnificent Seven stock (behind Microsoft, which is down 18%). Zoom out, and Amazon is now down 18.4% from its all-time high.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
