Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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18.11.2026 14:29:02
This Magnificent Vanguard ETF Could Turn $500 per Month Into $1 Million in Under 30 Years
The Vanguard Morningstar Growth ETF (NYSEMKT:VUG) is an exchange-traded fund (ETF) that exclusively invests in America's most valuable growth stocks. These stocks are known for delivering high capital returns, separating them from value stocks, which typically generate comparatively modest gains, supplemented by dividend income.
Here's how the Vanguard ETF could turn a consistent investment of $500 per month into $1 million in under 30 years.
Image source: Getty Images.
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