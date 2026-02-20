Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
20.02.2026 13:14:51
This Major Investor is Dumping Redwire Shares. Does the Aerospace and Defense Company Look Appealing at Recent Lows?
Redwire (NYSE:RDW) reported a significant insider sale amid ongoing sector volatility. On Jan. 30 and Feb. 2, 2026, Red Holdings, a major shareholder, indirectly disposed of 2,862,305 shares of Redwire through open-market sales, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($11.95); post-transaction value based on Feb. 2, 2026 market close ($10.88).* 1-year price change calculated as of market close Feb. 2, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
