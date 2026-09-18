Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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18.09.2026 12:02:00
This Market Signal Seen Only Once in History Points to What Comes Next
Only one other time in the 100-year history of the S&P 500 and its predecessor has the Shiller CAPE ratio been as high as it is right now.
It sounds potentially ominous. But what does that statement mean, exactly, and should you actually be concerned?
You should definitely be aware of this lesser-known financial metric and prepare for any potential outcome, using history as your guide.
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