Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
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25.03.2026 20:57:29
This Mondelez Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday
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Nachrichten zu Mondelez
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26.03.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mondelez-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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19.03.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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16.03.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
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12.03.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mondelez von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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11.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
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05.03.26
|S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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26.02.26
|S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mondelez-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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23.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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