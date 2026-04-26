Mint Aktie
WKN DE: A1W34F / ISIN: CA60447G1090
|
26.04.2026 19:45:00
This Monster Dividend Stock Boasts the Free Cash Flow to Mint Millionaires
Given that so many blue chip dividend stocks are old companies from defensive or value sectors, investors can be forgiven if they don't readily associate dividends with rapid short-term gains.On that note, it's not a stretch to say Verizon Communications (NYSE: VZ) usually isn't atop investors' "millionaire maker" lists. The telecom giant may not be on those lists at all, particularly as so many newer market participants come of age amid extended leadership by growth stocks.Verizon's free cash flow supports a dividend that could be a wealth-enhancer. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mint Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Mint Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mint Corp
|0,00
|-40,00%