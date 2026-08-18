BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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18.08.2026 15:30:00
This Monthly Dividend Stock Has Raised Its Base Payout 12 Times Since 2021 -- And Never Cut It Since 2007
Main Street Capital (NYSE: MAIN) has been a very reliable income stock. The business development company (BDC) has never cut its base monthly dividend since going public in 2007, something most of its peers have done at least once. Instead, it has increased this payment by 141% overall, including 12 raises since 2021. Here's a closer look at what makes it such a bankable monthly dividend stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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