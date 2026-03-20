The Mosaic Aktie
WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036
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20.03.2026 14:08:13
This Mosaic Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday
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Nachrichten zu The Mosaic Co
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20.03.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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20.03.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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20.03.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 mittags leichter (finanzen.at)
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20.03.26
|Handel in New York: S&P 500 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
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19.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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19.03.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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19.03.26
|Verluste in New York: S&P 500 fällt (finanzen.at)
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17.03.26
|S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu The Mosaic Co
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Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.