Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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03.10.2026 18:08:01
This Nearly 16%-Yielding Dividend Stock Has Paid Out $16 Billion Since 2008. Here's Why I'm Not Worried About the Next Payment.
AGNC Investment (NASDAQ:AGNC) has paid out more than $16 billion in dividends since its 2009 IPO. That's a massive amount of cash for a company that currently has a $10.8 billion market cap. However, with its dividend yield approaching 16%, it's flashing warning signs that the payout might not be sustainable.
Here's why I'm not worried about the mortgage REIT's next monthly dividend payment.
Image source: Getty Images.
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