Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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22.03.2026 00:19:42
This New $193 Million Bet Targets a Biotech With $689 Million in Revenue and a Potential Turnaround Story
RTW Investments initiated a new stake in Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS), acquiring 7,666,764 shares in the fourth quarter, according to a February 17, 2026, SEC filing.An SEC filing dated February 17, 2026, shows RTW Investments opened a new position in Apellis Pharmaceuticals during the fourth quarter, buying 7,666,764 shares. The quarter-end value of the stake stood at $192.59 million, reflecting both the share addition and stock price factors.Apellis Pharmaceuticals, Inc. is a commercial-stage biotechnology company focused on innovative therapies for complement-driven diseases. With a robust pipeline and a growing commercial portfolio, the company leverages its expertise in complement inhibition to address significant unmet medical needs. Apellis's strategic collaborations and targeted approach provide a competitive advantage in the rare disease and specialty therapeutics market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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