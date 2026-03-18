CNS Aktie
WKN DE: 896142 / ISIN: US1261361000
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18.03.2026 16:37:30
This New $7 Million Bet Targets a CNS Drug Maker With Phase 3 Trial Underway and 27% Stock Gain
On February 17, 2026, Superstring Capital Management disclosed a new position in Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM), acquiring 37,433 shares worth $6.84 million in the fourth quarter.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Superstring Capital Management initiated a new position in Axsome Therapeutics during the fourth quarter of 2025. The fund bought 37,433 shares worth $6.84 million at quarter’s end.Axsome Therapeutics is a clinical-stage biopharmaceutical company specializing in CNS disorder therapeutics. The company differentiates itself through a robust late-stage pipeline and a focus on addressing major gaps in neuropsychiatric and neurological care. This strategy positions Axsome to capture significant market opportunities as its therapies advance toward regulatory approval and commercialization.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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