03.02.2026 11:35:33

This Newly Public Bank Just Got a $177 Million Vote of Confidence From One Fund

Central Trust Co established a new position in Central Bancompany, Inc. (NASDAQ:CBC) during the fourth quarter, acquiring 7,338,237 shares worth an estimated $177.00 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated February 2, Central Trust Co initiated a new holding in Central Bancompany, Inc. during the fourth quarter, buying 7,338,237 shares. The end-of-quarter stake was valued at $177.00 million.This new position accounts for 3.47% of Central Trust Co’s reportable U.S. equity assets under management as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
