Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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26.06.2026 15:01:32
This Nike Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday
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25.06.26
|Götze-Video, Banner in USA: Nike deutet neues DFB-Trikot an (dpa-AFX)
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24.06.26
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23.06.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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23.06.26
|NYSE-Handel: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
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22.06.26
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22.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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22.06.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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Analysen zu Here
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 225,00
|-3,15%
|Nike Inc.
|35,75
|-0,20%
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