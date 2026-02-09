Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|
09.02.2026 14:11:11
This Nokia Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday
This article This Nokia Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
02.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,90 Euro (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Nokia-Aktie niedriger: Weniger Gewinn trotz höherem Umsatz (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.01.26
|ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
|
25.11.25
|Nokia-Aktie mit Plus: Konzern bestätigt Delisting in Paris zum Jahresende (Dow Jones)
|
19.11.25
|Nokia-Aktie dennoch tiefer :Nokia präsentiert neue Wachstumsstrategie für KI und Cloud (finanzen.at)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|03.02.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Bullish
|30,27
|10,27%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|5,96
|0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.