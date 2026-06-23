Photonics Aktie

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WKN DE: 888767 / ISIN: US71937W2070

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23.06.2026 17:30:00

This Nvidia-Backed Company Just Entered the $154 Billion AI Photonics Market. Does This Make the $13 Stock a No-Brainer Buy?

As graphics processing unit (GPU) clusters grow larger and more power-hungry, electrical connections are reaching their limits when it comes to speed, heat, and energy use. In separate announcements, both Goldman Sachs and Nokia (NYSE: NOK) recently flagged photonics as the next critical layer in artificial intelligence (AI) infrastructure. Optical networking, which uses light to move data, offers an alternative path forward.Let's analyze this enormous commercial opportunity and explore what it could mean for Nokia as the Finnish company quietly transitions from yesterday's leader of mobile devices to an AI networking powerhouse.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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